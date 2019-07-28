Исследовательский спутник Ирана готов к запуску на орбиту

"Несмотря на ограничения из-за санкций против Ирана, исследовательский спутник собственного производства усилиями исследователями страны уже завершен и готов к запуску в космос", заявил руководитель отдела технологий центра космических исследований Ирана Хади Резаи.
По его словам, один спутник дистанционного зондирования и один телекоммуникационный спутник также находятся на заключительном этапе подготовки.
Указав на чувствительность космической технологии, особенно для Ирана, который столкнется с санкциями, иранский чиновник заявил:"Сегодня развитые технологии считаются красной линией компаний и стран".
Тегеран, 28 июля, ИРНА – В иранском центре космических исследований сообщили о готовности исследовательского спутник к запуску в космос.
"Несмотря на ограничения из-за санкций против Ирана, исследовательский спутник собственного производства усилиями исследователями страны уже завершен и готов к запуску в космос", заявил руководитель отдела технологий центра космических исследований Ирана Хади Резаи.
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