Исследовательский спутник Ирана готов к запуску на орбиту

"Несмотря на ограничения из-за санкций против Ирана, исследовательский спутник собственного производства усилиями исследователями страны уже завершен и готов к запуску в космос", заявил руководитель отдела технологий центра космических исследований Ирана Хади Резаи.

По его словам, один спутник дистанционного зондирования и один телекоммуникационный спутник также находятся на заключительном этапе подготовки.

Указав на чувствительность космической технологии, особенно для Ирана, который столкнется с санкциями, иранский чиновник заявил:"Сегодня развитые технологии считаются красной линией компаний и стран".

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