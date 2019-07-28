Иранский исследовательский спутник готов к запуску на орбиту

"Несмотря на ограничения из-за санкций против Ирана, исследовательский спутник собственного производства усилиями учёных страны уже завершён и готов к запуску в космос", заявил руководитель отдела технологий центра космических исследований Ирана Хади Резаи.

По его словам, один спутник дистанционного зондирования и один телекоммуникационный спутник также находятся на заключительном этапе подготовки.

Указав на чувствительность космических технологий, особенно для Ирана, который столкнулся с санкциями, иранский чиновник заявил: "Сегодня развитые технологии считаются красной линией ряда компаний и стран".

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