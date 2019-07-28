28 июля 2019 - 13:37
Journalist ID: 2390
News Code 83414671
1 Persons

Иранский исследовательский спутник готов к запуску на орбиту

Иранский исследовательский спутник готов к запуску на орбиту

Тегеран, 28 июля, ИРНА – В иранском центре космических исследований сообщили о готовности запуска исследовательского спутника в космос.

"Несмотря на ограничения из-за санкций против Ирана, исследовательский спутник собственного производства усилиями учёных страны уже завершён и готов к запуску в космос", заявил руководитель отдела технологий центра космических исследований Ирана Хади Резаи.
По его словам, один спутник дистанционного зондирования и один телекоммуникационный спутник также находятся на заключительном этапе подготовки.
Указав на чувствительность космических технологий, особенно для Ирана, который столкнулся с санкциями, иранский чиновник заявил: "Сегодня развитые технологии считаются красной линией ряда компаний и стран".  

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
3 + 10 =