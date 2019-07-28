Иранский фильм "Лотус" был показан на фестивале в Канаде

19-й фестиваль кино Gimli Film Festival стартовал 24 июля в Канаде и документальный фильм "Лотус" был показан в Lady of the Lake Theatre.

Кинофестиваль Gimli - это крупнейший кинофестиваль в канадской Манитобе, который принимает фильмы со всего мира. На этом фестивале Лотус соревновался с фильмами из таких стран, как Америка, Канада, Мексика, Бразилия, Швеция, Франция, Дания, Швейцария и Нидерланды.

В фильме рассказывается об истории пожилой женщины, которая ждала 12 лет, чтобы получить разрешение ступить на остров и посетить его единственного жителя.

Ранее Лотус получил художественную премию на кинофестивале Big Sky и приз за лучшую режиссуру кинофестиваля в Бейруте. Он также был номинирован на лучший фильм на документальном фестивале Sheffield в Великобритании, кинофестивале в Лос-Анджелесе, фестивале документальных фильмов в Чешской Республике и фестиваль короткометражных фильмов в Манчестере, Великобритания.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472