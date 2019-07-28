Рухани назвал присутствие иностранных сил главным фактором напряженности в регионе

Глава иранского правительства на встрече с министром иностранных дел Омана Юсефом Бен Аляви выразил интерес Ирана к расширению отношений и взаимодействий с Оманом в рамках интересов двух народа, заявив, что Иран и Оман всегда предпринимают позитивные шаги в целях решения проблем в регионе.

Рухани добавил, что Иран и Оман несут главную ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива, отметив: "Иран всегда пытается Оманское море, Персидский залив и Ормузский пролив быть безопасным и надежным маршрутом для международной грузоперевозки".

Иранский президент назвал восстановление Сирии, возвращение беженцев в родину и усилия по прекращению убийства мирного йеменского народа значимыми вопросам региона, подчеркнув необходимость совместного сотрудничества, чтобы оказать гуманитарную и продовольственную помощь йеменским людям.

Указав на агрессии сионистского режима, убийства палестинского народа и нарушение домов палестинцев, Рухани выразил озабоченность опасным планам для будущего Палестины под названием "Сделка века".

Отметив, что Исламская Республика Иран никогда не начинал и не начнет конфликт с другими, Рухани напомнил, что сегодняшние напряженности в регионе коренятся в одностороннем выходе США из ядерной сделки и иллюзий этой страны.

Назвав незаконным захват Великобританией иранского танкера на Гибралтаре, президент Ирана отметил, что Исламская Республика всё ещё решительно противостоит любому нарушению правила, который грозит безопасности Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского моря.

Юсеф бен Аляви назвал растущими отношения между Тегераном и Маскатом

Глава МИД Омана назвал растущими связи Тегерана и Маската в областях торговли и инвестиции, заявив, что сегодня регион переживает поддельные кризисы, и, безусловно, невозможно установить прочную и безопасную безопасность в регионе без присутствия Ирана.

Глава внешнеполитического ведомства Омана Юсеф Бен Аляви в воскресенье встретился в президентом ИРИ Хасаном Рухани в Тегеране.

Бен Аляви в субботу также провел встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем ВСНБ Али Шамхани.

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