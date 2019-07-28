Глава МИД Омана встретился с президентом Ирана

Бен Аляви в субботу также провел встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем ВСНБ Ирана Али Шамхани.
Региональные и международные вопросы, включая недавние события и безопасность в Персидском заливе – важнейшие темы переговоров оманского министра иностранных дел с иранскими властями.
Новость дополняется.
Тегеран, 28 июля, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Омана Юсеф Бен Аляви в воскресенье встретился в президентом ИРИ Хасаном Рухани в Тегеране.
Бен Аляви в субботу также провел встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем ВСНБ Ирана Али Шамхани.
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