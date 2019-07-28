Глава МИД Омана встретился с президентом Ирана

Тегеран, 28 июля, ИРНА – Такие факторы, как торговая война США и Китая, сокращение спроса на нефть из Индии и Бразилии и введение санкции в отношении Ирана, привели к замедлению роста мировой экономики. Об этом сообщил Международный валютный фонд (МВФ).