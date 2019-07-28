28 июля 2019 - 13:00
Journalist ID: 2390
News Code 83414569
0 Persons

Глава МИД Омана встретился с президентом Ирана

Глава МИД Омана встретился с президентом Ирана

Тегеран, 28 июля, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Омана Юсеф Бен Аляви в воскресенье встретился в президентом ИРИ Хасаном Рухани в Тегеране.

Бен Аляви в субботу также провел встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем ВСНБ Ирана Али Шамхани.
Региональные и международные вопросы, включая недавние события и безопасность в Персидском заливе – важнейшие темы переговоров оманского министра иностранных дел с иранскими властями.
Новость дополняется.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
1 + 2 =