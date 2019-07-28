МВФ: санкции в отношении Ирана замедлили рост мировой экономики

Как говорится в докладе МВФ, экономические аналитики считают, что в случае улучшения экономического роста в развивающихся странах и на новых рынках в таких странах, как Иран, Аргентина, Турция и Венесуэла, показатель мировой экономики улучшится в 2019-2020 гг.

Согласно докладу, более 70% от мирового экономического роста с 2019 по 2020 гг. связано с развивающимися странами и новыми экономическими державами.

"Пока эти страны нуждаются в иностранном спросе для развития экономического роста, это замедляет их рост экономического развития в дальнейшем", подчёркивается в докладе.

Иран как один из важнейших центров энергетики мира и региона с населением более 80 млн. человек благодаря стратегическому положению в Персидском заливе обладает высоким торговым потенциалом. Страна также считается одной из интересных опций для многих стран мира для экспорта и импорта.

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