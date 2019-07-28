28 июля 2019 - 12:35
Journalist ID: 2388
News Code 83414493
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Представитель правительства Ирана объявил о возможности интервью Помпео "иранской журналистке"

Представитель правительства Ирана объявил о возможности интервью Помпео "иранской журналистке"

Тегеран, 28 июля, ИРНА - Мы рассматриваем все предложения. Майк Помпео может дать интервью журналистке Марзие Хашеми (журналистка PRESS TV, -ред.), как заявил представитель правительства Ирана Али Рабии.

Марзие Хашеми - журналистка, которая ранее была арестована в аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури), куда она прибыла из Ирана, чтобы навестить больного брата. Затем сотрудники ФБР доставили женщину в одну из тюрем в Вашингтоне. Затем через несколько дней ведущую иранского телеканала Марзие Хашеми освободили в США.

Марзие Хашеми журналист PRESS TV
Марзие Хашеми журналистка PRESS TV

"К счастью, недавняя поездка глава МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорк и его интервью американским СМИ привели к тому, чтобы Майк Помпо попросил дать винтервью иранским СМИ", - отмтеил Рабии.

В ответ на заявления госсекретаря США о том, что он намерен рассказать о реальности иранского общества, Рабии пояснил, что "Наш корреспондент, Марзие Хашеми, может поехать в США и взять у него интервью."

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