Представитель правительства Ирана объявил о возможности интервью Помпео "иранской журналистке"

Марзие Хашеми - журналистка, которая ранее была арестована в аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури), куда она прибыла из Ирана, чтобы навестить больного брата. Затем сотрудники ФБР доставили женщину в одну из тюрем в Вашингтоне. Затем через несколько дней ведущую иранского телеканала Марзие Хашеми освободили в США.

Марзие Хашеми журналистка PRESS TV

"К счастью, недавняя поездка глава МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорк и его интервью американским СМИ привели к тому, чтобы Майк Помпо попросил дать винтервью иранским СМИ", - отмтеил Рабии.

В ответ на заявления госсекретаря США о том, что он намерен рассказать о реальности иранского общества, Рабии пояснил, что "Наш корреспондент, Марзие Хашеми, может поехать в США и взять у него интервью."