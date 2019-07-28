Иран примет участие в выставке МАКС 2019 в России

Основным видом деятельности ОАО «Авиасалон» является подготовка и проведение Международных авиационно-космических салонов МАКС, выставок, симпозиумов, конференций и других мероприятий научно-технического, коммерческого и культурного характера, как в России, так и за рубежом.

В настоящее время Международный авиационно-космический салон МАКС заслуженно занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиа-форумов.

МАКС проводится в городе авиационной науки и техники - Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны - Летно-исследовательского института им. М.М.Громова.

В этом году у Ирана также будет павильон, где представляются самые новые технологии и достижения страны в авиационной области.

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