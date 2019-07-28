Усиление мер безопасности не способствует разрешению кризиса в Бахрейне: МИД Ирана

"Сектантская политика Бахрейна показала, что власти страны вместо того, чтобы выбирать путь рациональности и пытаться решить самодельный кризис путём примирения с народом, настаивают на своей неправильной политике подавления протестующих", отметил пресс-секретарь МИД ИРИ.
Указав на сообщения о принудительных признаниях под пытками и несправедливых судебных процессах, а также международные просьбы Бахрейна о прекращении исполнения смертных приговоров, Мусави заявил: " Усиление мер безопасности не способствует разрешению кризиса в Бахрейне".
Ссылаясь на документальные свидетельства об использовании Бахрейном экстремистских группировок и террористических элементов "Аль-Каиды" для ликвидации протестующих, официальный представитель МИД Ирана заявил: "Казнить протестующих под различным поводам считается продолжением бывшей политики, с той разницей, что на этот раз правительство вместо взаимодействия с террористическими группами, само занимается ликвидацией протестующих".
Власти Бахрейна в продолжение репрессивных действий в субботу привели в исполнение смертный приговор в отношении 2 политических активистов, обвиняемых в терроризме.
Тегеран, 28 июля, ИРНА – Осудив казнь в Бахрейне ряда политических активистов, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что правительство Бахрейна всё ещё настроено на продолжение своей неправильной политики подавления протестующих.
"Сектантская политика Бахрейна показала, что власти страны вместо того, чтобы выбирать путь рациональности и пытаться решить самодельный кризис путём примирения с народом, настаивают на своей неправильной политике подавления протестующих", отметил пресс-секретарь МИД ИРИ.
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