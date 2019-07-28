Усиление мер безопасности не способствует разрешению кризиса в Бахрейне: МИД Ирана

"Сектантская политика Бахрейна показала, что власти страны вместо того, чтобы выбирать путь рациональности и пытаться решить самодельный кризис путём примирения с народом, настаивают на своей неправильной политике подавления протестующих", отметил пресс-секретарь МИД ИРИ.

Указав на сообщения о принудительных признаниях под пытками и несправедливых судебных процессах, а также международные просьбы Бахрейна о прекращении исполнения смертных приговоров, Мусави заявил: " Усиление мер безопасности не способствует разрешению кризиса в Бахрейне".

Ссылаясь на документальные свидетельства об использовании Бахрейном экстремистских группировок и террористических элементов "Аль-Каиды" для ликвидации протестующих, официальный представитель МИД Ирана заявил: "Казнить протестующих под различным поводам считается продолжением бывшей политики, с той разницей, что на этот раз правительство вместо взаимодействия с террористическими группами, само занимается ликвидацией протестующих".

Власти Бахрейна в продолжение репрессивных действий в субботу привели в исполнение смертный приговор в отношении 2 политических активистов, обвиняемых в терроризме.

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