Иранец стал бронзовым призером Гран-при по дзюдо в Загребе

В соревнованиях, которые проходят с 26 по 28 июля, приняли участие 363 дзюдоистов из 90 стран.

Чемпион мира в 2018 году Саид Молаи был единственным представителем Ирана на этом турнире.

Иранский спортсмен в весовой категории до 81 кг одолел лучших дзюдоистов, включая соперников из Венгрии, Южной Кореи и Грузии.

Он в полуфинале уступил бронзовому призеру на Олимпийских играх из Канады Антони Фортеру. Потом на матче за третье место обыграл дзюдоиста из Южной Кореи Ли Сунг Су и выиграл бронзу.

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