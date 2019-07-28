Командующий ВМФ Ирана прибыл в РФ

Контр-адмирал Ханзади в течение трехдневного визита примет участие в церемонии Дня Военно-Морского Флота России в воскресенье.

Он по прибытии в Санкт-Петербург объявил, что по приглашению своего российского коллеги посетил Россию для расширения взаимодействия двух стран.

"Иран как могущественная страна в центре Западной Азии имеет региональное и глобальное влияние в различных областях, и, безусловно, сотрудничество и взаимодействие этих двух стран может стать большим достижением для коллективной безопасности на море", - отметил он.

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