Заседание комиссии по СВПД пройдет в воскресенье

"Заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров состоится в Вене 28 июля", написал он в Twitter.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что заседание комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров пройдет в Вене в конце июля.

22 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что внеочередное заседание совместной комиссии по СВПД на уровне политдиректоров пройдет 28 июля.

"После проведения заседания комиссии по СВПД в конце июня, новая политика Исламской Республики Иран по сокращению ряда своих обязательств привела к практическим мерам (со стороны остальных участников ядерной сделки), после чего европейская сторона потребовала провести встречу на уровне политдиректоров перед министерским заседанием комиссии по СВПД", заявил Мусави.

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