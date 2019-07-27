Иран и Россия обсудили сотрудничество по защите от неионизирующих излучений

Во время встречи проведен обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес. В частности стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества по защите от неионизирующих излучений.

Олег Григорьев — председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, завотделом неионизирующих излучений Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА, член научно-консультативного комитета Международной электромагнитной программы ВОЗ, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, соавтор книги «Сотовая связь и здоровье».

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409