Задержание британского танкера направлено на обеспечение безопасности судоходства

"Во время переговоров стороны обсудили двустороннее сотрудничество, последние региональные и международные события, а также дальнейшее развитие отношений в политической, экономической и культурной сферах", сообщает пресс-служба Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"В отличие от пиратства Великобритании, задержавшей в Гибралтаре танкер с иранской нефтью наши действия носят исключительно законный характер и направлены на соблюдение международных морских правил и обеспечение безопасности судоходства", заявил Шамхани.

Он отметил, что страны региона должны взять на себя инициативу в решении проблемы, подчеркнув, что вмешательство внерегиональных сил в дела региона лишь усугубляет ситуацию в регионе.

Бен Аляви также высказался за продолжение диалога и тесной координации между Тегераном и Маскатом.

Глава МИД Омана прибыл в субботу в Тегеран для проведения переговоров с иранскими властями. Ранее он привел встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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