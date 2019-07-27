27 июля 2019 - 16:40
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"Только 6,5" представит Иран на Венецианском кинофестивале

"Только 6,5" представит Иран на Венецианском кинофестивале

Тегеран, 27 июля, ИРНА – Фильм "Только 6,5" иранского режиссера Саида Рустаи представит Иран в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Иранская популярная картина "Только 6,5" рассказывает о сотрудниках управления по контролю за оборотом наркотиков, которые ищут главного наркодилера в Тегеране.
Киноактеры первой величины ожидаются в этом году на Венецианском кинофестивале, который пройдет на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября.
Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года.
Главный приз — «Золотой лев». По итогам работы всех секций фестиваля вручается также приз Луиджи Де Лаурентиса.

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