27 июля 2019 - 16:25
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Иранские тхэквондистки завоевали 3 медали на турнире "Кубок Эль-Хассана" в Омане

Иранские тхэквондистки завоевали 3 медали на турнире "Кубок Эль-Хассана" в Омане

Казвин, 27 июля, ИРНА – Иранские тхэквондисты выиграли 3 медали (1 золото, 1 серебро, 1 бронзу) на 3-м турнире "Кубок Эль-Хассана" 2019 года в Омане.

Иранская спортсменка Акрам Ходабанде в весовой категории 73 кг, Ниан Шамохаммади в весовой категории 49 кг и Бита Санати в весовой категории 57 кг выиграли золото, серебро и бронзу, соответственно.
Отметим, что состязания в Prince Hamzah Hall, в которой приняли участие 883 тхэквондиста, продлится три дня.

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