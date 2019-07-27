Иранские тхэквондистки завоевали 3 медали на турнире "Кубок Эль-Хассана" в Омане

Иранская спортсменка Акрам Ходабанде в весовой категории 73 кг, Ниан Шамохаммади в весовой категории 49 кг и Бита Санати в весовой категории 57 кг выиграли золото, серебро и бронзу, соответственно.

Отметим, что состязания в Prince Hamzah Hall, в которой приняли участие 883 тхэквондиста, продлится три дня.

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