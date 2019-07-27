Российские дипломаты встретились с гражданами РФ на задержанном в Иране танкере

"Российские дипломаты встретились с нашими гражданами - членами экипажа задержанного танкера "Stena Impero". Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту судна. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения моряков на родину", сообщила дипмиссия в своем микроблоге в Instagram.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

Напомним, что 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

Три российских моряка находятся на борту британского танкера Stena Impero.



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