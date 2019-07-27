27 июля 2019 - 15:33
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Главы МИД Ирана и Омана обсудили региональные и международные события

Главы МИД Ирана и Омана обсудили региональные и международные события

Тегеран, 27 июля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня встретился со своим оманским коллегой Юсефом Бен Аляви в Тегеране.

Министры иностранных дел Ирана и Омана на этой встрече обсудили хорошие отношения и взаимодействия двух стран, подчеркнув важность продолжения консультаций Тегерана и Маската по последним региональным и международным событиям.
МИД Омана в прошлей неделе сообщил, что визит главы внешнеполитического ведомства страны в Тегеран состоится в рамках двусторонних отношений и консультаций по последним событиям в регионе.
Юсеф бен Аляви в апреле текущего года также встретился с Зарифом в Тегеране.

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