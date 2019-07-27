Россия назвала полезным присоединение Ирана к переговорам по Афганистану

"Мы приветствуем присоединение Пакистана к переговорам по Афганистану в Пекине. Мы также считаем, что Иран может сыграть конструктивную роль в этих переговорах", заявил он.

По его словам, несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в Афганистане, все же заметно "открывающееся окно возможностей для мирного урегулирования и национального примирения с участием широких общественно-политических кругов страны".

"На данном этапе вокруг урегулирования регионального конфликта в Афганистане формируется международное взаимодействие. Считаем это шагом в правильном направлении", - сказал Сафронков.

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