Иранские картины получили различные призы на международных фестивалях

Первая иранская работа, получившая три награды на зарубежном фестивале, стал документальный фильм "Женщины с пороховыми серьгами" иранского режиссера Резы Фарахманда.

Этот фильм получил гран-при и награду основного конкурса, а также приз по выбору зрителей фестиваля "Cronograf" в Молдовии.

Фильм рассказывает о журналисте по имени Нур, который отправляется вместе с иракскими силами против ДАИШ (ИГИЛ) и берет интервью у женщин-жертв или женами ИГИЛ, и узнает об их страданиях.

Ранее этот фильм получил множество наград, в том числе главный приз парижского фестиваля "signs du Night".

Иранские мультфильм "Сын моря" режиссера Аббаса Джалали также удостоился главного приза 23-го международного фестиваля анимационных фильмов SICAF (Seoul International Cartoon and Animation Festival).

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