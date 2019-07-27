Проведение религиозной церемонии "Бадарак" в Кара-Келиса свидетельствует об уважении иранцев к монотеистическим религиям

Поблагодарив хорошее принятие Ираном армян, он заявил: "Я как христианин, армянин и иранец всегдя попытался говорить об уникальном уважении Ирана и иранцев к последователям всех божественных религий".

Указав на свое выступление на конференции монотеистических религий в Женеве, Шерли Аводиан заявил: "Мои слова о позиции церквей в Иране удивили участников на этой международной конференции".

Он подчеркнул необходимость правильного представления Ирана по всему миру.

По его словам, книга о церквях Ирана готовится на трех языках, и второй том книги также выйдет на языках персидский, ассирийский и английский.

Церемония «Бадарак - это одна из крупнейших религиозных церемоний армян в мире, что проходит ежегодно в конце июля в мировом комплексе Кара-Клиса – Монастыре Святого Тадеуса в районе Чалдоран на северо-западе Ирана.

Религиозная церемония Бадарак пройдет с 25 по 27 июля в церкви Кара-Клиса.

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