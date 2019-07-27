"Развод Надера и Симин" вошел в число 100 лучших фильмов мира последнего десятилетия

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IndieWire перечислил сто выдающихся и лучших фильмов на протяжении десятилетия по выбору критиков и коротко рассказал о сценарии, режиссере, сильных сторонах и наградах, которые фильмы получили.

В списке 100 лучших фильмов последнего десятилетия фильм "Развод Надера и Симин", снятый в 2011 году занимает сорок пятое место.

В фильме рассказывается о том, что Надер и Симин прожили в браке 14 лет, у них есть 11-летняя дочь Терме. Симин хочет уехать из страны, однако Надер отказывается, поскольку его отец страдает от болезни Альцгеймера и требует постоянного присмотра. Разногласия в семье приводят к тому, что Симин подаёт на развод.

Фильм стал главным триумфатором 61-го Берлинского МКФ. Помимо премии «Золотой медведь» за лучший фильм фестиваля, он стал лауреатом премии «Серебряный медведь» за лучшую мужскую и женскую роли, а также премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Кроме того опубликован список 50 лучших актеров, где встречаются имена Лейлы Хатами и Пеймана Моаади, актеров этого фильма, которые заняли 36, 37 места соответственно.

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