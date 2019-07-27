Иранские велосипедисты завоевали бронзовую медаль Азии

На этих соревнованиях Китай занял первое место, Япония второе, а Иран третье место.

Сборная Казахстана после Ирана занял четвертое место.

Турнир в Ливане продолжится до 28 июля.

Кросс-кантри— одна из спортивных дисциплин в горном велосипеде, гонки по пересечённой местности со спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техническими участками. Трасса включает в себя как естественные, так и искусственные препятствия, в настоящее время получают распространение элементы из других экстремальных видов маунтинбайка, таких как даунхилл, нортшор и 4х.

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