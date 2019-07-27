27 июля 2019 - 13:00
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Украинские студенты-медики успешно окончили стажировку в Иране

Украинские студенты-медики успешно окончили стажировку в Иране

Боджнурд, 27 июля, ИРНА - Стажировка восьми студенток-медиков с Украины, начавшаяся 23 июня в университете медицинских наук провинции Северный Хорасан окончилась сегодня в субботу утром.

В течение месячной стажировки студенты проходили обучение каждую неделю в одном из педиатрических, гинекологических, внутренних и хирургических отделений.

По словам студентов, то, что больше привлекло их внимание в Иран был хиджаб мусульманских студентов.

Фактически присутствие украинских студентов стало первым международным студенческим обменом в этой провинции, что, по словам ректора Университета медицинских наук Северного Хорасана, также иранские студенты будут отправляться на Украину на стажировку, но дата пока неизвестна.

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