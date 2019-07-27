Начало заправки иранских кораблей в Бразилии спустя два месяца

Информированный источник рассказал ИРНА, что 2 иранских судна из-за санкций США и отказа бразильской государственной нефтегазовой компании "Petrobras" от предоставления топлива для заправки двух иранских кораблей причалили в порту Паранагуа на два месяца.

По его словам, иранским кораблям разрешилось заправку после правовых и технических действий иранской компании, владеющей судами – "Сафиран Пайам-э Дарья".

2 месяца назад иранские корабли перевозили товары из Ирана в Бразилию. Иранские суда будут покинуть эту южноамериканскую страну после заправки.

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