Начало заправки иранских кораблей в Бразилии спустя два месяца

Информированный источник рассказал ИРНА, что 2 иранских судна из-за санкций США и отказа бразильской государственной нефтегазовой компании "Petrobras" от предоставления топлива для заправки двух иранских кораблей причалили в порту Паранагуа на два месяца.
По его словам, иранским кораблям разрешилось заправку после правовых и технических действий иранской компании, владеющей судами – "Сафиран Пайам-э Дарья".
2 месяца назад иранские корабли перевозили товары из Ирана в Бразилию. Иранские суда будут покинуть эту южноамериканскую страну после заправки.
Тегеран, 27 июля, ИРНА – 2 иранских судна "Терме" и "Баванд", на их борту 66 и 50 тыс. тонн груза, начали заправку на водах Бразилии.
Информированный источник рассказал ИРНА, что 2 иранских судна из-за санкций США и отказа бразильской государственной нефтегазовой компании "Petrobras" от предоставления топлива для заправки двух иранских кораблей причалили в порту Паранагуа на два месяца.
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