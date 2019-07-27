Глава ОАЭИ: реконструкция реактора в Араке идет успешно

Выразив удовлетворение развитием проекта по реконструкции реактора в Араке, Салехи отметил: "Совместный комитет по реконструкции реактора в Араке, состоящий из Ирана, Китая и Великобритании, возобновил свою работу".

Он заявил о новых заказах для обеспечения необходимых оборудований, добавив, что в настоящее время 2,7% от иранской электроэнергии обеспечивается в АЭС Бушер.

"За следующие 2 недели начнется проект создания АЭС Бушер-2", заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392