27 июля 2019 - 10:09
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Глава ОАЭИ: реконструкция реактора в Араке идет успешно

Глава ОАЭИ: реконструкция реактора в Араке идет успешно

Тегеран, 27 июля, ИРНА – Глава организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил о развитии проекта по реконструкции реактора в городе Арак в сотрудничестве с Китаем и Великобританией.

Выразив удовлетворение развитием проекта по реконструкции реактора в Араке, Салехи отметил: "Совместный комитет по реконструкции реактора в Араке, состоящий из Ирана, Китая и Великобритании, возобновил свою работу".
Он заявил о новых заказах для обеспечения необходимых оборудований, добавив, что в настоящее время 2,7% от иранской электроэнергии обеспечивается в АЭС Бушер.
"За следующие 2 недели начнется проект создания АЭС Бушер-2", заключил он.

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