27 июля 2019 - 09:41
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Более 3000 человек приняли участие в религиозной церемонии "Бадарак"

Более 3000 человек приняли участие в религиозной церемонии "Бадарак"

Урмия, 27 июля, ИРНА - Более 3000 армянам из Ирана и всего мира приняли участие в церемонии "Бадарак" в историческом монастыре Святого Фаддея как одной из самых важных армянских религиозных церемоний в мире. Об этом сообщил директор Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Западного Азербайджана Джалил Джаббари.

По его словам, основная церемония состоится сегодня в 10:30 по местному времени в историческом монастыре Святого Фаддея в присутствии армян и других гостей.

"Организация по культурному наследию, народным промыслам и туризму провинции попыталась обеспечить необходимую инфраструктуру, включая санитарные службы, услуги общественного питания, освещение помещений, палатки для ритуальных мероприятий и т.д.", - добавил он.

Проведение религиозной церемонии армян ежегодно в Иране представляет мирную жизнь различных этнических групп и религий в Иране и является одним из явных признаков свободы последователей различных религий в стране и высокого уважения иранского народа к всем божественным религиям.

Армяне Ирана и мира празднуют этот день такими действиями, как молитва, жертвовать, крестить детей и евхаристия.

Монастырь Святого Фаддея, построенная в 7-м веке, является одним из самых красивых объектов на севере Западного Азербайджана в Иране, который привлекает внимание каждого туриста своей уникальной архитектурой.

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