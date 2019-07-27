Иран и Франция на пороге новой главы в двусторонних отношениях

"Многократные телефонные разговоры между президентами Ирана и Франции, министрами иностранных дел двух стран, а также обмен новыми послами указывают на перспективу новой главы в отношениях между двумя странами", - говорится в тексте.

"Все эти моменты показывают, что растущее понимание и взаимодействие между двумя странами с давней историей и множеством общности могут привести к хорошим результатам для обеих стран, когда это необходимо, а также в случае появления напряженности на международной и региональной аренах", - подчеркнуло посольство.

Посольство также указывает, что усилия политиков (президенты двух стран, -ред.), основанные на типе отношений, а также на том, как две страны взаимодействуют укрепляют международный мир, стабильность и безопасность, которые находятся в центре внимания всего мира.

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