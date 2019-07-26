26 июля 2019 - 17:52
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News Code 83412077
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Иран и Беларусь договорились о взаимной торговле животноводческой и сельскохозяйственной продукцией

Иран и Беларусь договорились о взаимной торговле животноводческой и сельскохозяйственной продукцией

Тегеран, 26 июля. ИРНА — Руководитель Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Масуд Хансари и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло договорились содействовать взаимной торговле животноводческой и сельскохозяйственной продукцией.

Во время встречи, состоявшейся в Минске обе стороны договорились содействовать экспорту сельскохозяйственной продукции, включая сухофрукты и тепличные продукты из Ирана в Беларусь, а импорту мяса и масла из Беларуси в Иран.

Напомним, что 24 июля в Минске прошел Белорусско-Иранский бизнес-форум. Во время мероприятия состоялись переговоры белорусских и иранских представителей, заинтересованных в сотрудничестве в сферах банковской деятельности, производства медицинской и фармацевтической продукции, газового оборудования, сельскохозяйственной техники, строительных материалов и техники, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, производства и поставок продуктов питания. Программой визита также предусмотрено посещение ряда белорусских предприятий.

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