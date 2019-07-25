26 июля 2019 - 00:29
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МИД КНР: мир и стабильность в зоне Персидского залива крайне важны

МИД КНР: мир и стабильность в зоне Персидского залива крайне важны

Пекин, 26 июля. ИРНА — Мир и стабильность в районе Персидского залива имеют важное значение для безопасности и развития Ближнего Востока и даже всего мира, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мир и стабильность в зоне Персидского залива крайне важны для обеспечения безопасности и развития региона и мира в целом", заявила на брифинге Хуа Чуньин.

По ее словам, для обеспечения безопасности в Персидском заливе страны региона должны на основе взаимоуважения и невмешательства в дела других стран развивать добрососедские отношения, а международное сообщество должно содействовать этому и играть конструктивную роль.

Китайский дипломат также заявил, что Пекин приветствует, предложенную Россией, концепцию безопасности в Персидском заливе. "Китайская сторона приветствует предложение российской стороны по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Мы готовы с соответствующими сторонами укреплять контакты и взаимодействие по этому вопросу", заявила Хуа Чуньин.

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