МИД КНР: мир и стабильность в зоне Персидского залива крайне важны

"Мир и стабильность в зоне Персидского залива крайне важны для обеспечения безопасности и развития региона и мира в целом", заявила на брифинге Хуа Чуньин.

По ее словам, для обеспечения безопасности в Персидском заливе страны региона должны на основе взаимоуважения и невмешательства в дела других стран развивать добрососедские отношения, а международное сообщество должно содействовать этому и играть конструктивную роль.

Китайский дипломат также заявил, что Пекин приветствует, предложенную Россией, концепцию безопасности в Персидском заливе. "Китайская сторона приветствует предложение российской стороны по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Мы готовы с соответствующими сторонами укреплять контакты и взаимодействие по этому вопросу", заявила Хуа Чуньин.

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