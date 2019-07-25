Иран и Сенегал обсудили перспективы расширения сотрудничества

"Мохаммад Джавад Зариф в рамках официального визита в Дакар провел встречу с президентом Сенегала Маки Саллом. Во время встречи обменились мнениями по актуальным и наиболее важным вопросам двусторонней и международной повестки дня", говорится в сообщении, распространённом на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Зариф также провел встречу со спикером сенегальского парламента. Были обсуждены различные вопросы политики и экономики.

Сенегал стал четвертой страной в турне Зарифа после участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) в Нью-Йорке на прошлой неделе. Ранее он посетил Венесуэлу, Никарагуа и Боливию.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409