26 июля 2019 - 00:07
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News Code 83411545
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Иран и Сенегал обсудили перспективы расширения сотрудничества

Иран и Сенегал обсудили перспективы расширения сотрудничества

Тегеран, 25 июля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Сенегала Мохаммад Джавад Зариф и Манкеур Ндяе подтвердили решимость Тегерана и Дакара расширять и углублять сотрудничество в разных областях.

"Мохаммад Джавад Зариф в рамках официального визита в Дакар провел встречу с президентом Сенегала Маки Саллом. Во время встречи обменились мнениями по актуальным и наиболее важным вопросам двусторонней и международной повестки дня", говорится в сообщении, распространённом на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Зариф также провел встречу со спикером сенегальского парламента. Были обсуждены различные вопросы политики и экономики.

Сенегал стал четвертой страной в турне Зарифа после участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) в Нью-Йорке на прошлой неделе. Ранее он посетил Венесуэлу, Никарагуа и Боливию.

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