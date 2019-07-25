Иранский министр: страна готова укреплять исследовательское сотрудничество с Китаем

«В этом контексте на повестке дня есть развитие сельскохозяйственного сотрудничества в области зерновых, бобовых, промышленных растений, продукции садоводства и масличных культур с Китаем», - отметил он.

Касаясь деятельности исследовательских центров двух стран, он назвал сотрудничество между Тегераном и Пекином во всех отношениях приемлемым и сказал, что «с расширением сотрудничества между Ираном и Китаем в различных областях Министерство сельского хозяйства Ирана готовится во всех областях сельского хозяйства работать с Китайским исследовательским центром.»

«Китай и Иран давно хорошо сотрудничают в различных секторах сельского хозяйства, включая исследования, обмен семенами и сырьевыми товарами, и эта поездка дает возможность укрепить эти отношения», добавил министр.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472