25 июля 2019 - 12:00
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News Code 83410990
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Иранский министр: страна готова укреплять исследовательское сотрудничество с Китаем

Иранский министр: страна готова укреплять исследовательское сотрудничество с Китаем

Пекин, 25 июля, ИРНА - Министр сельского хозяйства Исламской Республики Иран Махмуд Ходжати, посещавший Китай для укрепления экономических отношений со страной, заявил, что Иран готов укреплять и развивать научное сотрудничество с Китаем в различных областях.

«В этом контексте на повестке дня есть развитие сельскохозяйственного сотрудничества в области зерновых, бобовых, промышленных растений, продукции садоводства и масличных культур с Китаем», - отметил он.

Касаясь деятельности исследовательских центров двух стран, он назвал сотрудничество между Тегераном и Пекином во всех отношениях приемлемым и сказал, что «с расширением сотрудничества между Ираном и Китаем в различных областях Министерство сельского хозяйства Ирана готовится во всех областях сельского хозяйства работать с Китайским исследовательским центром.»

«Китай и Иран давно хорошо сотрудничают в различных секторах сельского хозяйства, включая исследования, обмен семенами и сырьевыми товарами, и эта поездка дает возможность укрепить эти отношения», добавил министр.

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