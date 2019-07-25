Белорусско-Иранский бизнес-форум прошел в Минске

На открытии форума в среду, в присутствии посла Ирана в Белоруссии Мостафа Овейси и посла страны в Иране Юрия Лазарчика и официальных лиц двух стран в Минской торговой палате обе стороны изучили существующие возможности торгово-экономического сотрудничества и препятствия на пути развития отношений.

Ссылаясь на развитие двусторонних политических и экономических отношений между Ираном и Белоруссией, а также на явную поддержку президентов двух стран в торгово-экономических обменах, Овейси подчеркнул необходимость повышения активности и мобильности частного сектора двух стран, а также готовность посольства Исламской Республики Иран в Белоруссии к достижению этого.

Президент торговой палаты Тегерана также Масуд Хансари упомянул о возможности доступа к рынку 400 миллионам жителей соседних стран Исламской Республики через Иран и подчеркнул, что уровень торговли между двумя странами не соответствует уровню хороших политических отношений и экспортно-импортных возможностей страны.

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