Иранские инженеры отремонтировали и заново установили двигатель самолета Airbus

«Двигатель является одним из наиболее важных параметров полета, и любое нарушение параметров двигателя приводит к падению самолета», - отметил начальник службы по ремонту и обслуживания авиакомпании Хома Рахим Багбан.
По его словам, «вчера вечером мы заметили, что некоторые параметры двигателя Airbus 600-300 были нарушены, поэтому решили заменить двигатель самолета.»
Как указал Багбан, этот новый двигатель, несмотря на все санкции и отсутствие деталей, был собран инженерами-ремонтниками Хома.
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