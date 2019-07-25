Иранские инженеры отремонтировали и заново установили двигатель самолета Airbus

«Двигатель является одним из наиболее важных параметров полета, и любое нарушение параметров двигателя приводит к падению самолета», - отметил начальник службы по ремонту и обслуживания авиакомпании Хома Рахим Багбан.

По его словам, «вчера вечером мы заметили, что некоторые параметры двигателя Airbus 600-300 были нарушены, поэтому решили заменить двигатель самолета.»

Как указал Багбан, этот новый двигатель, несмотря на все санкции и отсутствие деталей, был собран инженерами-ремонтниками Хома.

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