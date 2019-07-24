24 июля 2019 - 19:23
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News Code 83410442
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Россия может созвать СБ ООН по ситуации в зоне Персидского залива

Россия может созвать СБ ООН по ситуации в зоне Персидского залива

Москва, 24 июля. ИРНА — Россия может созвать заседание СБ ООН по недопущению эскалации в зоне Персидского залива. Об этом как передает ТАСС сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"В ООН, конечно, представим [российскую концепцию по безопасности в Персидском заливе], - сказал он. - У нас были мысли, может быть одно из специальных заседаний СБ ООН посвятить обсуждению обстановки в Персидском заливе с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, наоборот, заняться деэскалацией напряженности, подумать на уровне СБ ООН о коллективных консолидированных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в этом крайне важном, стратегическом для всего мирового сообщества регионе".

"Собственно, поэтому мы тоже своей концепцией говорим о том, что очень важная роль принадлежит и странам - членам Совета Безопасности ООН", - отметил высокопоставленный дипломат.

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