Россия может созвать СБ ООН по ситуации в зоне Персидского залива

"В ООН, конечно, представим [российскую концепцию по безопасности в Персидском заливе], - сказал он. - У нас были мысли, может быть одно из специальных заседаний СБ ООН посвятить обсуждению обстановки в Персидском заливе с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, наоборот, заняться деэскалацией напряженности, подумать на уровне СБ ООН о коллективных консолидированных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в этом крайне важном, стратегическом для всего мирового сообщества регионе".

"Собственно, поэтому мы тоже своей концепцией говорим о том, что очень важная роль принадлежит и странам - членам Совета Безопасности ООН", - отметил высокопоставленный дипломат.

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