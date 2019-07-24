Иран и Беларусь провели консультации по торгово-экономическим вопросам

Делегация иранских бизнесменов во главе с руководителем Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Масуд Хансари 23-26 июля посещает Минск.

Ранее Хансари в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил, что на 24 июля намечено проведение белорусско-иранского бизнес форума.

Запланированы переговоры белорусских и иранских представителей, заинтересованных в сотрудничестве в сферах банковской деятельности, производства медицинской и фармацевтической продукции, газового оборудования, сельскохозяйственной техники, строительных материалов и техники, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, производства и поставок продуктов питания. Программой визита также предусмотрено посещение ряда белорусских предприятий.

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