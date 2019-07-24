24 июля 2019 - 18:27
Journalist ID: 2177
News Code 83410373
0 Persons

Иран и Беларусь провели консультации по торгово-экономическим вопросам

Иран и Беларусь провели консультации по торгово-экономическим вопросам

Тегеран, 24 июля. ИРНА — Представители тегеранской палаты по вопросам торговли промышленности, шахт и сельского хозяйства и белорусской торгово-промышленной палаты провели в Минске консультации по торгово-экономическим вопросам.

Делегация иранских бизнесменов во главе с руководителем Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Масуд Хансари 23-26 июля посещает Минск.

Ранее Хансари в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил, что на 24 июля намечено проведение белорусско-иранского бизнес форума.

Запланированы переговоры белорусских и иранских представителей, заинтересованных в сотрудничестве в сферах банковской деятельности, производства медицинской и фармацевтической продукции, газового оборудования, сельскохозяйственной техники, строительных материалов и техники, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, производства и поставок продуктов питания. Программой визита также предусмотрено посещение ряда белорусских предприятий.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =