Китай оценил усилия Макрона по снижению напряженности между Ираном и США

"В последнее время французская сторона активно разворачивает дипломатическое посредничество, продвигает разрешение разногласий между всеми заинтересованными сторонами посредством диалога и консультаций, предпринимает усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", сказала она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что китайская сторона выражает восхищение, а также надежду на то, что усилия французской стороны помогут ослабить сложившуюся напряженную ситуацию.

Хуа Чуньин подчеркнула, что политика максимального давления со стороны США на Иран является коренной причиной сложившейся на сегодняшний день ситуации вокруг СВПД. "Американской стороне следует отказаться от ошибочной практики введения санкций против Ирана и оказания максимального давления, не препятствовать осуществлению СВПД", сказала она.

При этом представитель МИД КНР отметила, что китайская сторона готова работать вместе с Парижем, чтобы содействовать усилиям в рамках политического и дипломатического решения кризиса вокруг СВПД.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409