КСИР назвал большой ложью заявления США о сбитых иранских беспилотниках

"Мы официально объявляем о том, что на данный момент ни один иранский беспилотник не был сбит", заявил Салами, призвав США либо опубликовать видео со сбитого американцами беспилотника, либо продемонстрировать его обломки.

По его словам, ранее КСИР опубликовал видео, доказывающее, что американский корабль не сбивал иранский беспилотник в Ормузском проливе. Иранский беспилотник на протяжении 3 часа и 40 минут снимал над международными водами.

Ранее власти США сообщили, что на прошлой неделе американские военные, возможно, сбили не один, а два или даже несколько иранских беспилотников.

В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе американский беспилотник, который залетел в воздушное пространство исламской республики.

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