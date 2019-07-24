Исфахан и Санкт-Петербург расширяют двусторонние отношения

Он в интервью ИРНА в среду заявил, что развитие связей Ирана с дружественными и соседними странами принесет стабильность региону.

Указав на итоги встречи экономических активистов Ирана и России в ТПП Исфахана, губернатор Исфахана выразил надежду на ускорению реализации двусторонних проектов.

Говоря о своей встрече с послом РФ в Тегеране Леваном Джагарианом, Резаи сообщил о проведении совместных заседаний в областях науки и здравоохранения с участием научных институтов двух города в ближайшее время.

Напомним, в ноябре 2004 года Исфахан и Санкт-Петербург объявлены городами-побратимами. Стороны договорились о более активном использовании экономического, научного, технического и культурного потенциала с целью развития дружеских отношений между народами двух стран.

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