Исфахан и Санкт-Петербург расширяют двусторонние отношения

Он в интервью ИРНА в среду заявил, что развитие связей Ирана с дружественными и соседними странами принесет стабильность региону.
Указав на итоги встречи экономических активистов Ирана и России в ТПП Исфахана, губернатор Исфахана выразил надежду на ускорению реализации двусторонних проектов.
Говоря о своей встрече с послом РФ в Тегеране Леваном Джагарианом, Резаи сообщил о проведении совместных заседаний в областях науки и здравоохранения с участием научных институтов двух города в ближайшее время.
Напомним, в ноябре 2004 года Исфахан и Санкт-Петербург объявлены городами-побратимами. Стороны договорились о более активном использовании экономического, научного, технического и культурного потенциала с целью развития дружеских отношений между народами двух стран.
Исфахан, 24 июля, ИРНА – Губернатор провинции Исфахан Аббас Резаи сообщил о расширении связей с Санкт-Петербургом в областях экономики, туризма, науки и торговли.
Он в интервью ИРНА в среду заявил, что развитие связей Ирана с дружественными и соседними странами принесет стабильность региону.
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