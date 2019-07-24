Ни один иранский беспилотник не был сбит, заявил глава минобороны ИРИ

Говоря об утверждениях американских властей об уничтожении иранского беспилотника, Амир Хатами в кулуарах заседания кабинета министров в среду опроверг эти высказывания.
"Ни один иранский беспилотник не был сбит", подчеркнул он.
Власти США полагают, что на прошлой неделе американские военные, возможно, сбили не один, а два или даже несколько иранских беспилотников.
В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе американский беспилотник, который залетел в воздушное пространство исламской республики.
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Тегеран, 24 июля, ИРНА – Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран в среду заявил, что ни один иранский беспилотник не был сбит.
Говоря об утверждениях американских властей об уничтожении иранского беспилотника, Амир Хатами в кулуарах заседания кабинета министров в среду опроверг эти высказывания.
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