Ни один иранский беспилотник не был сбит, заявил глава минобороны ИРИ

Говоря об утверждениях американских властей об уничтожении иранского беспилотника, Амир Хатами в кулуарах заседания кабинета министров в среду опроверг эти высказывания.

"Ни один иранский беспилотник не был сбит", подчеркнул он.

Власти США полагают, что на прошлой неделе американские военные, возможно, сбили не один, а два или даже несколько иранских беспилотников.

В июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе американский беспилотник, который залетел в воздушное пространство исламской республики.

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