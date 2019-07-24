24 июля 2019 - 14:18
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News Code 83409959
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Поездки азребайджанцев в Иран увеличились на 71,4%

Поездки азребайджанцев в Иран увеличились на 71,4%

Государственный Комитет по Статистике Азербайджана сообщил в среду, что за первые шесть месяцев 2019 года поездки граждан Азербайджана в Иран увеличились на 71,4%.

Согласно данным, в первой поовине этого года 2 млн. 540 900 граждан Азербайджана посетили зарубежные страны, 39,1% из них прибыли в Иран.

По словам экспертов, причиной увеличения количества посещений Ирана гражданами Азербайджана  является падение стоимости иранской национальной валюты по отношению к иностранным валютам и повышение стоимости маната (национальной валюты Азербайджана, -ред.).

В последние годы Иран всегда был в центре внимания туристов из Азербайджана, и основными целями их были покупки, лечения и паломничество.

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