Поездки азребайджанцев в Иран увеличились на 71,4%

Согласно данным, в первой поовине этого года 2 млн. 540 900 граждан Азербайджана посетили зарубежные страны, 39,1% из них прибыли в Иран.

По словам экспертов, причиной увеличения количества посещений Ирана гражданами Азербайджана является падение стоимости иранской национальной валюты по отношению к иностранным валютам и повышение стоимости маната (национальной валюты Азербайджана, -ред.).

В последние годы Иран всегда был в центре внимания туристов из Азербайджана, и основными целями их были покупки, лечения и паломничество.

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