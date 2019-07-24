24 июля 2019 - 14:10
Journalist ID: 2388
News Code 83409938
0 Persons

Иран готов принять армян всего мира для участия в церемонии "Бадарак"

Иран готов принять армян всего мира для участия в церемонии "Бадарак"

Урмия, 24 июля, ИРНА - Город Чалдоран в провинции Западный Азербайджан в Иране в эти дни готовится принять армян из разных стран мира для участия в церемонии "Бадарак" в историческом монастыре Святого Фаддея как одной из самых важных армянских религиозных церемоний в мире.

Предусмотрена возможность обеспечения размещения и медицинского обслуживания для иранских и иностранных паломников моностыря, и в этом году ожидается участие не менее пяти тысяч человек в этой религиозной церемонии.

Религиозная церемония Бадарак пройдет с 25 по 27 июля в районе Чалдоран. Эта церемония пройдет в 65-й раз в течение своей истории.

Проведение религиозной церемонии армян ежегодно в Иране представляет мирную жизнь различных этнических групп и религий в Иране и является одним из явных признаков свободы последователей различных религий в стране и высокого уважения иранского народа к всем божественным религиям.

В церемонии примут участие другие армяне со всего мира, включая Армению, Сирию, Ливан, Нидерланды, Францию, Австрию, Германию, Канаду и другие страны.

Армяне Ирана и мира празднуют этот день такими действиями, как молитва, жертвовать, крестить детей и евхаристия.

Монастырь Святого Фаддея, построенная в 7-м веке, является одним из самых красивых объектов на севере Западного Азербайджана в Иране, который привлекает внимание каждого туриста своей уникальной архитектурой.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 12 =