Иран готов принять армян всего мира для участия в церемонии "Бадарак"

Предусмотрена возможность обеспечения размещения и медицинского обслуживания для иранских и иностранных паломников моностыря, и в этом году ожидается участие не менее пяти тысяч человек в этой религиозной церемонии.

Религиозная церемония Бадарак пройдет с 25 по 27 июля в районе Чалдоран. Эта церемония пройдет в 65-й раз в течение своей истории.

Проведение религиозной церемонии армян ежегодно в Иране представляет мирную жизнь различных этнических групп и религий в Иране и является одним из явных признаков свободы последователей различных религий в стране и высокого уважения иранского народа к всем божественным религиям.

В церемонии примут участие другие армяне со всего мира, включая Армению, Сирию, Ливан, Нидерланды, Францию, Австрию, Германию, Канаду и другие страны.

Армяне Ирана и мира празднуют этот день такими действиями, как молитва, жертвовать, крестить детей и евхаристия.

Монастырь Святого Фаддея, построенная в 7-м веке, является одним из самых красивых объектов на севере Западного Азербайджана в Иране, который привлекает внимание каждого туриста своей уникальной архитектурой.

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