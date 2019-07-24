Иран не допустит нарушений в процессе судоходства в регионе: Аракчи

Замглавы МИД ИРИ по политическим вопросам во вторник прибыл в Париж, чтобы передать письмо от президента Ирана Хасана Рухани его французской коллеге Эммануэлю Макрону.

Он обсудил с министром иностранных дел Франции последнюю ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявив, что сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке находится в повестке дня в рамках соглашения, но дипломатический путь также открыт.

Указав на тот факт, что Иран сам является производителем и экспортером нефти, Аракчи назвал весьма важным безопасность в Персидском заливе.

"Иран будет прилагать все свои усилия для обеспечения безопасности в этом районе, в частности в Ормузском проливе", добавил он.

Призвав Европу принимать ясную позицию против политики США по обнулению экспорта иранской нефти, Аракчи подчеркнул: "Исламская Республика Иран при любых условий продолжит экспорт нефть".

Указав на последние дипломатические контакты Ирана и Франции, Ле Дриан на этой встрече назвал значимым последний визит спецпредставителя президента Франции в Тегеран.

"Париж стремится к сокращению нынешней напряженности, и продолжит свои усилия по сохранению СВПД", отметил он.

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