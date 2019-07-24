24 июля 2019 - 14:01
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News Code 83409916
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Выдающийся иранский режиссер получит почетный диплом от МИД Японии

Выдающийся иранский режиссер получит почетный диплом от МИД Японии

Тегеран, 24 июля, ИРНА - Посольство Японии в Тегеране объявило о вручении почетного диплома МИД Японии иранскому известному режиссеру Камалю Табризи.

"Правительство Японии 16 июля 2019 года одобрило вручение почетного диплома Табризи со стороны  министра иностранных дел Японии", - говорится в заявлении посольства Японии в Тегеране.

В 2001 году Табризи снял совместный японско-иранский фильм "Ковёр из ветра", а также по случаю 90-летия установления дипломатических отношений между Японией и Ираном снял фильм "Гостиница Новая луна". Он сыграл значительную роль через кино в развитии культурных обменов между Японией и Ираном.

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