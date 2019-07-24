Новый генеральный консул Туркменистана встретился с губернатором Хорасана Разави

Разм Хосейни на этой встрече сослался на 500-километровую совместную границу Хорасана Разави с Туркменистаном и заявил, что "у провинции есть хороший потенциал в железнедорожном транзитне и экспортном секторе."

Ильяс Гайыпов на встрече кроме указания на стратегии развития экономического сотрудничества, передал официальное приглашение страны на присутствие губернатора Хорасана Разави на Каспийском экономическом форуме.

Первый Каспийский экономический форум состоится 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне "Аваза" (город Туркменбаши, Туркменистан).

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