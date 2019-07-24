24 июля 2019 - 12:35
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Рухани: правительство Ирана никогда не теряло и не будет терять возможность диалога

Рухани: правительство Ирана никогда не теряло и не будет терять возможность диалога

Тегеран, 24 июля, ИРНА – Подчеркнув, что правительство Ирана никогда не теряло и не потеряет возможность диалога, президент ИРИ Хасан Рухани отметил: "Пока я представляю исполнительную власть в стране, мы полностью готовы вести честные, законные и добросовестные переговоры для решения проблем. Но в то же время мы не готовы сдаться перед тем, что называют переговорами".

"Мы находимся в контакте с европейскими государствами и другими странами мира, но пока не достигли желаемого результата, ибо их предложения не были сбалансированы", заявил в среду Рухани на заседании кабинета министров.
Он добавил, что Иран продолжит политический путь, и если это не даст результата и истечёт второй 60-дневный срок, тогда будет предпринять третий шаг по сокращению обязательств по СВПД.
"Мы не стремимся к войне и напряжённости, в то же время мы не готовы сдаться перед насилием и давлением", добавил Рухани.
*Безопасность в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море
Подчеркнув важность безопасности в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море для Ирана, Рухани пояснил, что Иран и соседние страны несут ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и Персидского залива, и это не касается других стран.
"Мы не допустим беспорядка в Персидском заливе и Ормузском проливе, в то же время мы не стремимся к военному конфликту", добавил он.
Иранский президент также высоко оценил шаг Минразведки страны по задержанию шпионов, работавших на ЦРУ.

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