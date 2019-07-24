Рухани: правительство Ирана никогда не теряло и не будет терять возможность диалога

"Мы находимся в контакте с европейскими государствами и другими странами мира, но пока не достигли желаемого результата, ибо их предложения не были сбалансированы", заявил в среду Рухани на заседании кабинета министров.

Он добавил, что Иран продолжит политический путь, и если это не даст результата и истечёт второй 60-дневный срок, тогда будет предпринять третий шаг по сокращению обязательств по СВПД.

"Мы не стремимся к войне и напряжённости, в то же время мы не готовы сдаться перед насилием и давлением", добавил Рухани.

*Безопасность в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море

Подчеркнув важность безопасности в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море для Ирана, Рухани пояснил, что Иран и соседние страны несут ответственность за обеспечение безопасности Ормузского пролива и Персидского залива, и это не касается других стран.

"Мы не допустим беспорядка в Персидском заливе и Ормузском проливе, в то же время мы не стремимся к военному конфликту", добавил он.

Иранский президент также высоко оценил шаг Минразведки страны по задержанию шпионов, работавших на ЦРУ.

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