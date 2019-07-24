Россия предложила концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Новый механизм представил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов. Презентацию провели в МИД для дипломатов из Ирана, арабских стран, Турции, постоянных членов Совбеза ООН, ЛАГ, Евросоюза и БРИКС.

"В нынешних условиях требуются энергичные и эффективные действия на международном и региональном уровнях в интересах выправления и последующего оздоровления обстановки в зоне Персидского залива, преодоления затянувшейся кризисной стадии и поворота этого субрегиона к миру, добрососедству и устойчивому развитию", говорится в заявлении МИД России.

По мнению России, идея создания системы безопасности в зоне Персидского залива может сыграть ключевую роль в консолидации политико-дипломатической активности в этом районе. Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов, определению основных ориентиров и параметров будущей системы посткризисного устройства, а также путей реализации связанных с этим задач.

Михаил Богданов назвал непонятной инициативу США о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф во вторник в Twitter написал, что у Ирана береговая линия Персидского залива 1500 миль. "Это наши воды и мы будем их защищать", добавил он.

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