Иран лидирует в турнирной таблице чемпионата Азии по тхэквондо среди кадетов

Тегеран, 24 июля, ИРНА – Подчеркнув, что правительство Ирана никогда не теряло и не потеряет возможность диалога, президент ИРИ Хасан Рухани отметил: "Пока я представляю исполнительную власть в стране, мы полностью готовы вести честные, законные и добросовестные переговоры для решения проблем. Но в то же время мы не готовы сдаться перед тем, что называют переговорами".