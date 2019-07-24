Иран лидирует в турнирной таблице чемпионата Азии по тхэквондо среди кадетов

23 июля в Аммане (Иордания) стартовал чемпионат Азии по тхэквондо среди кадетов.
В первый день турнира Южная Корея заняла второе место, завоевав 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Таиланд также занял третье место, выиграв 2 золотые, 3 серебряные и одну бронзу.
Махан Багери, Комейл Гадири, Махдис Ализаде, Мобина Нематзаде завоевали золотую медаль в первый день турнира. Матин Резаи, Махди Шахназари и Фатеме Рахмани также выиграли бронзу.
Тегеран, 24 июля, ИРНА – Кадетская сборная Ирана по тхэквондо лидирует в турнирной таблице чемпионата Азии, завоевав 4 золотые и 3 бронзовые медали в первый день турнира.
23 июля в Аммане (Иордания) стартовал чемпионат Азии по тхэквондо среди кадетов.
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