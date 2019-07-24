24 июля 2019 - 10:02
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News Code 83409286
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Иран осудил расистские высказывания Трампа против афганского народа

Иран осудил расистские высказывания Трампа против афганского народа

Тегеран, 24 июля, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в среду осудил расистские комментарии президента США Дональда Трампа в отношении афганского народа.

Назвав неприемлемыми высказывания Трампа против афганской нации, пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что комментарии президента США грозят глобальному миру и стабильности.
"Исламская Республика Иран считается себя рядом народа и правительства братской и соседней страны Афганистан", отметил он.
22 июля президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.
Афганское правительство попросило у Вашингтона разъяснений после слов американского президента Дональда Трампа.

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