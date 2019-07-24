Иран осудил расистские высказывания Трампа против афганского народа

Назвав неприемлемыми высказывания Трампа против афганской нации, пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что комментарии президента США грозят глобальному миру и стабильности.

"Исламская Республика Иран считается себя рядом народа и правительства братской и соседней страны Афганистан", отметил он.

22 июля президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.

Афганское правительство попросило у Вашингтона разъяснений после слов американского президента Дональда Трампа.

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