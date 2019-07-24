24 июля 2019 - 08:32
Journalist ID: 2388
News Code 83409130
0 Persons

Иран и Франция сделали акцент на дипломатии за мир во всем мире

Иран и Франция сделали акцент на дипломатии за мир во всем мире

Тегеран, 24 июля, ИРНА - Специальный посланник президента Ирана Аббас Аракчи встретился во вторник с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы передать письменное послание Хасана Рухани и обе стороны подчеркнули важность использования дипломатии для установления мира во всем мире.

Аракчи во вторник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы передать письменное послание Рухани, и оба они подчеркнули важность использования дипломатии для установления мира во всем мире.

На встрече была подчеркнута важность использования дипломатии для создания условий, необходимых для обеспечения стабильности и безопасности наилучшим образом с учетом нынешней ситуации в мире и регионе.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во вторник посетил Париж в качестве специального представителя президента страны, чтобы передать письменное послание президента Ирана французской стороне.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =