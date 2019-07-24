Иран и Франция сделали акцент на дипломатии за мир во всем мире

Аракчи во вторник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы передать письменное послание Рухани, и оба они подчеркнули важность использования дипломатии для установления мира во всем мире.

На встрече была подчеркнута важность использования дипломатии для создания условий, необходимых для обеспечения стабильности и безопасности наилучшим образом с учетом нынешней ситуации в мире и регионе.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во вторник посетил Париж в качестве специального представителя президента страны, чтобы передать письменное послание президента Ирана французской стороне.

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